14.08. Nebag: Ergebnis H1
       Schlatter: Ergebnis H1
       BKB: Ergebnis H1
       TKB: Ergebnis H1 
       Kuros: Ergebnis H1 
       Montana Aerospace: Ergebnis Q2
       Relief: Ergebnis H1
       Swiss Re: Ergebnis Q2 
       Swissquote: Ergebnis H1 
       BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juli 2025

15.08. GLKB: Ergebnis H1
       Mobilezone: Ergebnis H1 
       VZ Holding: Ergebnis H1 
       Seco: BIP Q2 2025 

16.08. keine Termine

17.08. keine Termine

18.08. Hiag: Ergebnis H1 
       BFS: Industrieproduktion Q2
       BFS: Erste Schätzung Logiernächte Juli 2025

19.08. Medartis: Ergebnis H1 
       PSP Swiss Property: Ergebnis H1 
       Huber+Suhner: Ergebnis H1 
       BCGE: Ergebnis H1
       DocMorris: Ergebnis H1 
       Phoenix Mecano: Ergebnis H1 
       Skan: Ergebnis H1 
       Basilea: Ergebnis H1
       BFS: Arbeitskräfteerhebung Q2
       Alcon: Ergebnis Q2

20.08. Elma: Ergebnis H1
       Sensirion: Ergebnis H1 
       Implenia: Ergebnis H1 
       LLB: Ergebnis H1 
       Raiffeisen: Ergebnis H1 
       Zug Estates: Ergebnis H1 
       Emmi: Ergebnis H1 
       Geberit: Ergebnis Q2
       Gurit: Ergebnis H1
       Novavest: Ergebnis H1 
       Hypi Lenzburg: Ergebnis H1
       Leonteq: aoGV 

21.08. BCV: Ergebnis H1 
       Orior: Ergebnis H1 
       Siegfried: Ergebnis H1 
       BKW: Ergebnis H1 
       SPS: Ergebnis H1 
       Sunrise: Ergebnis H1 
       Postfinance: Ergebnis H1
       BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Juli 2025
       Ethos: Studie Managementvergütungen 2024 
       Klingelnberg: GV

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)