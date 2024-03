15.03. StarragTornos: Ergebnis 2023 Interroll: Ergebnis 2023 Molecular Partners: Conf. Call zu Ergebnis 2023 Hilti: Ergebnis 2023 BFS: Erste Schätzung Logiernächte Februar 2024 16.03. Hypi Lenzburg: GV 17.03. keine Termine 18.03. Meyer Burger: aoGV Kapitalerhöhung 19.03. Vetropack: Ergebnis 2023 Cham Group: Ergebnis 2023 Georg Fischer: Ergebnis 2023 Newron: Ergebnis 2023 Partners Group: Ergebnis 2023 SNB: Publikation Geschäftsbericht BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Februar 2024 Seco: Konjunkturprognosen vom Frühling Aéroport International de Genève: Jahres-MK BAK Economics: Life Webinar zu CH-Konjunkturentwicklung SECO: Lohnstrukturerhebung 2022 Schindler: GV SPS: GV 20.03. Cosmo: Ergebnis 2023 FINMA: Jahres-MK Bellevue: GV CPH: GV Novavest: GV 21.03. Warteck Invest: Ergebnis 2023 DocMorris: Ergebnis 2023 Hochdorf: Ergebnis 2023 Peach Property: Ergebnis 2023 R&S: Umsatz 2023 Swatch: BMK 2023 SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung FuW-Forum: Blockchain in Financial Services 2024 ABB: GV Also: GV BB Biotech: GV Givaudan: GV Oerlikon: GV 22.03. CFT: Ergebnis 2023 SNB: Zahlungsbilanz Q4 Galderma Pharma SA: IPO - 1. Handelstag IAZI: Immobilienmarkt - Trends, Fakten und Prognosen EFG International: GV

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.