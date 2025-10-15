15.10. Cicor: Business Update Q3 Sulzer: Umsatz/Auftragseingang Q3 BFS: Erste Schätzung Logiernächte September 2025 Sustainable Tourism Days 16.10. Ems-Chemie: Umsatz 9 Monate VAT: Umsatz/Auftragseingang Q3 ABB: Ergebnis Q3 DocMorris: Trading Update Q3 Kuros: Update Q3 Nestlé: Umsatz 9 Monate Seco: Konjunkturprognosen Herbst 2025 17.10. Comet: Trading Update Q3 18.10. keine Termine 19.10. keine Termine 20.10. Aryzta: Umsatz Q3 21.10. Huber+Suhner: Umsatz/Auftragseingang 9 Monate BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte September/Q3 2025 Branchentalk Tourismus HSG/Philoro: Edelmetall-Studie mit Fokus Silber Dormakaba: GV 22.10. Rieter: Investor Update 2025 U-blox: Trading Update Q3 BFS: Zweite Schätzung Logiernächte September 2025

