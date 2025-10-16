16.10. Ems-Chemie: Umsatz 9 Monate
       VAT: Umsatz/Auftragseingang Q3 
       ABB: Ergebnis Q3 
       DocMorris: Trading Update Q3
       Kuros: Update Q3
       Nestlé: Umsatz 9 Monate 
       Seco: Konjunkturprognosen Herbst 2025
       UNIA: MK zu Bau-Verhandlungen 

17.10. Comet: Trading Update Q3

18.10. keine Termine

19.10. keine Termine

20.10. Aryzta: Umsatz Q3 

21.10. Huber+Suhner: Umsatz/Auftragseingang 9 Monate
       BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte September/Q3 2025
       Branchentalk Tourismus
       HSG/Philoro: Edelmetall-Studie mit Fokus Silber 
       Dormakaba: GV 

22.10. Rieter: Investor Update 2025 
       U-blox: Trading Update Q3
       BFS: Zweite Schätzung Logiernächte September 2025

23.10. Bystronic: Update 9 Mte
       SGS: Umsatz Q3
       Galenica: Umsatz Q3
       Lonza: Qualitative Update Q3
       Kühne+Nagel: Ergebnis Q3 
       Galderma: Trading Update Q3
       Inficon: Ergebnis Q3 
       Roche: Umsatz 9 Mte 
       SNB: Protokoll der letzten geldpolitischen Lagebeurteilung
       Gurit: Umsatz Q3

