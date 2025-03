17.03. UBS: Publikation Geschäftsbericht 2024 BFS: Erste Schätzung Logiernächte Februar 2025 BAK Economics: Macro Forecast 18.03. Medartis: Ergebnis 2024 Vetropack: Ergebnis 2024 SNB: Publikation Geschäftsbericht 2024 Seco: Konjunkturprognosen Frühjahr 2025 Zwahlen et Mayr: Ergebnis 2024 FuW-Konferenz: Blockchain in Financial Services 2025 Bellevue: GV CPH: GV Dätwyler: GV 19.03. Investis: Ergebnis 2024 Stadler Rail: Ergebnis 2024 Swatch: BMK 2025 Also: GV BB Biotech: GV 20.03. Swissquote: Ergebnis 2024 SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Februar 2025 Givaudan: GV 21.03. CFT: Ergebnis 2024 IAZI: Immobilienmarkt Schweiz 2025 EFG International: GV 22.03. GKB: PS-Versammlung 23.03. keine Termine 24.03. Metall Zug: Ergebnis 2024 Addex: Ergebnis 2024 SNB: Zahlungsbilanz Q4 KOF Consensus Forecast BFS: Zweite Schätzung Logiernächte Februar 2025 Santhera: Investorentag 2025 Belimo: GV Novavest: GV

