17.11. BFS: Industrieproduktion im Q3
       Seco: BIP Q3 2025 
       BFS: Erste Schätzung Logiernächte Oktober 2025
       Schweiz Tourismus: Zukunft Wintertourismus 

18.11. AMS Osram: Ergebnis Q3 
       BFS: Geschätzte Wertschöpfung des Rohstoffhandels
       IAZI: Immobilienmarkt Schweiz 2025 
       ABB: Capital Markets Day
       Ethos: Nachhaltigkeits-Berichterstattung 
       KOF: Gesundheitsausgabenprognose 
       Zurich: Investor Update 2025 

19.11. Dätwyler: Kapitalmarkttag 
       Novartis: Meet Management 2025
       Pierer Mobility: aoGV 
       Swiss Re: Global economic and insurance market outlook 2026/27 (MK 11.00 
      Uhr)

20.11. Carlo Gavazzi: Ergebnis H1
       BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Oktober 2025
       SIX Bond Event 2025 
       SHL: aoGV zu Erhöhung genemigtes Kapital 

21.11. Salt: Ergebnis Q3
       SNB: Referat Martin Schlegel - The SNB and its Watchers

24.11. Julius Bär: Interim Statement 10 Monate
       BFS: Parahotellerie im Q3 2025
       BFS: Beschäftigungsbarometer Q3
       BFS: Zweite Schätzung Logiernächte Oktober 2025
       Jahres-MK: CafetierSuisse

