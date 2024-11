18.11. BFS: Industrie- und Bauproduktion Q3 2024 DKSH: Capital Markets Day 19.11. Sonova: Ergebnis H1 BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Oktober 2024 KOF: Prognose Gesundheitsausgaben IAZI: MK im Vorfeld des Immo-Kongresses vom 20.11. Nestlé: Capital Markets Day Swiss Re: Global Economic and Insurance Market Outlook 2025/26 (11.00 GMT) 20.11. Baloise: Q3-Statement EFG International: Business Update 10 Mte BFS: Erste Schätzung Logiernächte Oktober 2024 IAZI: 17. Finanz- und Immobilienkongress Dormakaba: Kapitalmarkttag SGS: Capital Markets Day 21.11. Klingelnberg: Ergebnis H1 Julius Bär: Interim Statement 10 Monate Zurich Insurance: News zu Investor Day UBS: CIO Year Ahead 2025 Schweiz. Brauereiverband: Jahres-MK Bachem: Kapitalmarkttag Novartis: Meet Management 2024 Zurich Insurance: Investor Day SNB: Geldmarkt-Apéro 22.11. SNB: Referat Martin Schlegel: «The SNB and its Watchers» Komax: Analysten- und Investorentag 2024 23.11. keine Termine 24.11. Eidgenössische Abstimmungen 25.11. BFS: Parahotellerie im Q3 BFS: Beschäftigungsbarometer Q3 20 Jahre Google Schweiz

