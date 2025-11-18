18.11. AMS Osram: Ergebnis Q3 
       BFS: Geschätzte Wertschöpfung des Rohstoffhandels
       IAZI: Immobilienmarkt Schweiz 2025 
       ABB: CMD 
       Ethos: Nachhaltigkeits-Berichterstattung 
       KOF: Gesundheitsausgabenprognose 
       Zurich: Investor Update 2025 

19.11. Dätwyler: Kapitalmarkttag 
       Novartis: Meet Management 2025
       Pierer Mobility: aoGV 
       Swiss Re: Global economic and insurance market outlook 2026/27 (MK 11.00 
      Uhr)

20.11. Carlo Gavazzi: Ergebnis H1
       BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Oktober 2025
       ZHAW: Swiss Diversity Inklusionsstudie 2025 
       SIX Bond Event 2025 
       SHL: aoGV zu Erhöhung genemigtes Kapital 

21.11. Salt: Ergebnis Q3
       SNB: Referat Martin Schlegel - The SNB and its Watchers

22.11. keine Termine

23.11. keine Termine

24.11. Julius Bär: Interim Statement 10 Monate
       BFS: Parahotellerie im Q3 2025
       BFS: Beschäftigungsbarometer Q3
       BFS: Zweite Schätzung Logiernächte Oktober 2025
       Jahres-MK: CafetierSuisse 
       Economiesuisse: MK zu Thema Bürokratie 

25.11. Epic: Q3-Update
       BFS: Lohnstrukturerhebung im Jahr 2024 
       EFG International: Investorentag 
       Straumann: Investorentag

