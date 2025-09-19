19.09. Swiss Marketplace Group: Börsengang an SIX 20.09. keine Termine 21.09. keine Termine 22.09. BFS: Zweite Schätzung Logiernächte August 2025 Roche: Pharma Day 2025 23.09. UBS Global Real Estate Bubble Index Santhera: Ergebnis H1 Xlife: Ergebnis H1 SNB: Zahlungsbilanz Q2 Finance Forum Zürich 2025 EPH: GV 24.09. KOF Konjunkturprognose Herbst UBS-CFA Index September 25.09. Hilti: Ergebnis 8 Monate SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung Zwahlen et Mayr: Ergebnis H1 KOF-Prognosetagung Perrot Duval: GV 26.09. keine Termine

