19.11. Dätwyler: Kapitalmarkttag Pierer Mobility: aoGV Swiss Re: Global economic and insurance market outlook 2026/27 (MK 11.00 Uhr) 20.11. Carlo Gavazzi: Ergebnis H1 BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Oktober 2025 ZHAW: Swiss Diversity Inklusionsstudie 2025 SIX Bond Event 2025 Novartis: Meet Management 2025 SHL: aoGV zu Erhöhung genemigtes Kapital 21.11. Salt: Ergebnis Q3 SNB: Referat Martin Schlegel - The SNB and its Watchers 22.11. keine Termine 23.11. keine Termine 24.11. Julius Bär: Interim Statement 10 Monate BFS: Parahotellerie im Q3 2025 BFS: Beschäftigungsbarometer Q3 BFS: Zweite Schätzung Logiernächte Oktober 2025 Jahres-MK: CafetierSuisse Economiesuisse: MK zu Thema Bürokratie 25.11. Epic: Q3-Update BFS: Lohnstrukturerhebung im Jahr 2024 EFG International: Investorentag Straumann: Investorentag 26.11. UBS-CFA Index November SGKB: Anlagetrends 2026 Adecco: Capital Markets Day 2025 Brauerei Schützengarten AG: Jahres-MK 2024/25

