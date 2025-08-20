20.08. Elma: Ergebnis H1
       Sensirion: Ergebnis H1 
       Implenia: Ergebnis H1 
       LLB: Ergebnis H1 
       Raiffeisen: Ergebnis H1 
       Zug Estates: Ergebnis H1 
       Emmi: Ergebnis H1 
       Geberit: Ergebnis Q2 
       Gurit: Ergebnis H1
       Novavest: Ergebnis H1 
       Alcon: Conf. Call Q2
       Hypi Lenzburg: Ergebnis H1
       Leonteq: aoGV 

21.08. Asmallworld: Ergebnis H1
       BCV: Ergebnis H1 
       Orior: Ergebnis H1 
       Siegfried: Ergebnis H1 
       BKW: Ergebnis H1 
       SPS: Ergebnis H1 
       Sunrise: Ergebnis H1 
       Post: Ergebnis H1 
       BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Juli 2025
       Ethos: Studie Managementvergütungen 2024 
       Klingelnberg: GV 
       Branchentalk Banken, inklusive Rede von SNB-Vizepräsident Antoine Martin 
      

22.08. Allreal: Ergebnis H1 
       LUKB: Ergebnis Q2 
       Clientis: Ergebnis H1

23.08. keine Termine

24.08. keine Termine

25.08. Warteck Invest: Ergebnis H1
       Metall Zug: Ergebnis H1
       Epic: Ergebnis H1 
       BFS: Beschäftigungsbarometer Q2
       BFS: Zweite Schätzung Logiernächte Juli 2025
       Highlight Event: Ergebnis H1
       Molecular Partners: Ergebnis H1

26.08. TX Group: Ergebnis H1 
       Vetropack: Ergebnis H1
       VP Bank: Ergebnis H1 
       Arbonia: Ergebnis H1 
       Flughafen Zürich: Ergebnis H1
       Intershop: Ergebnis H1 
       Kudelski: Ergebnis H1 
       Migros Bank: Ergebnis H1
       Valartis: Ergebnis H1
       Swissmem: MK H1

27.08. SF Urban: Ergebnis H1
       Accelleron: Ergebnis H1
       Plazza: Ergebnis H1
       Investis: Ergebnis H1 
       Peach Property: Ergebnis H1
       Stadler Rail: Ergebnis H1
       Vaudoise: Ergebnis H1
       UBS-CFA Index August
       Givaudan: Summer Investor Conference

