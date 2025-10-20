20.10. Aryzta: Umsatz Q3 21.10. Huber+Suhner: Umsatz/Auftragseingang 9 Monate BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte September/Q3 2025 Branchentalk Tourismus HSG/Philoro: Edelmetall-Studie mit Fokus Silber Dormakaba: GV 22.10. Rieter: Investor Update 2025 U-blox: Trading Update Q3 BFS: Zweite Schätzung Logiernächte September 2025 23.10. Bystronic: Update 9 Mte SGS: Umsatz Q3 Galenica: Umsatz Q3 Lonza: Qualitative Update Q3 Kühne+Nagel: Ergebnis Q3 Galderma: Trading Update Q3 Inficon: Ergebnis Q3 Roche: Umsatz 9 Mte SNB: Protokoll der letzten geldpolitischen Lagebeurteilung Gurit: Umsatz Q3 24.10. LUKB: Ergebnis Q3 Sika: Ergebnis 9 Mte HBM: Ergebnis Q2 Holcim: Trading Update Q3 Schindler: Ergebnis Q3 BB Biotech: Ergebnis Q3 25.10. keine Termine 26.10. keine Termine 27.10. keine Termine

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.