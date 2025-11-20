20.11. Carlo Gavazzi: Ergebnis H1
       BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Oktober 2025
       ZHAW: Swiss Diversity Inklusionsstudie 2025 
       SIX Bond Event 2025 
       Novartis: Meet Management 2025 
       SHL: aoGV zu Erhöhung genemigtes Kapital 

21.11. Salt: Ergebnis Q3
       SNB: Referat Martin Schlegel - The SNB and its Watchers

22.11. keine Termine

23.11. keine Termine

24.11. Julius Bär: Interim Statement 10 Monate
       BFS: Parahotellerie im Q3 2025
       BFS: Beschäftigungsbarometer Q3
       BFS: Zweite Schätzung Logiernächte Oktober 2025
       Jahres-MK: CafetierSuisse 
       Economiesuisse: MK zu Thema Bürokratie 

25.11. Epic: Q3-Update
       BFS: Lohnstrukturerhebung im Jahr 2024 
       EFG International: Investorentag 
       Straumann: Investorentag 

26.11. UBS-CFA Index November
       SGKB: Anlagetrends 2026 
       Schweiz. Brauereiverband: Jahres-MK 
       Adecco: Capital Markets Day 2025 
       Brauerei Schützengarten AG: Jahres-MK 2024/25 

27.11. Varia US: Q3-Update
       Swiss Life: Studie Vorsorge-Panorama Schweiz 
       Sika: Investorenkonferenz

