21.05. EFG International: Trading Update 4 Monate SoftwareONE: Update Q1 Ypsomed: Ergebnis 2024/25 Bankenombudsman: Jahres-MK Swiss Social Economy Forum 2025 Aevis: GV (14.00 Uhr Aluflexpack: GV Orior: GV Partners Group: GV Swatch: GV Warteck Invest: GV 22.05. Galenica: Umsatz 4 Monate BFS: Zweite Schätzung Logiernächte April 2025 Bell: Capital Market Day 2025 CFT: GV On Holding AG: GV Phoenix Mecano: GV TKB: GV 23.05. Helvetia: aoGV Baloise: aoGV Curatis: GV Peach Property: GV 24.05. keine Termine 25.05. keine Termine 26.05. keine Termine 27.05. Axpo: Ergebnis H1 Epic: Q1-Update Lem: Ergebnis 2024/25 Salt: Ergebnis Q1 BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte April 2025 BAK Economics: Tourismus-Prognosen Private Banking Day MCH: GV 28.05. Dottikon ES: Ergebnis 2024/25 Varia US: Q1-Update UBS-CFA Index Mai CI Com: aoGV Swisscanto: Pensionskassenstudie 2025 Glencore: GV Idorsia: GV SHL: GV

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.