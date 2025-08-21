21.08. Asmallworld: Ergebnis H1 BCV: Ergebnis H1 Orior: Ergebnis H1 Siegfried: Ergebnis H1 BKW: Ergebnis H1 SPS: Ergebnis H1 Sunrise: Ergebnis H1 Post: Ergebnis H1 BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Juli 2025 Ethos: Studie Managementvergütungen 2024 Klingelnberg: GV Branchentalk Banken, inklusive Rede von SNB-Vizepräsident Antoine Martin 22.08. Allreal: Ergebnis H1 LUKB: Ergebnis Q2 Clientis: Ergebnis H1 23.08. keine Termine 24.08. keine Termine 25.08. Warteck Invest: Ergebnis H1 Metall Zug: Ergebnis H1 Epic: Ergebnis H1 BFS: Beschäftigungsbarometer Q2 BFS: Zweite Schätzung Logiernächte Juli 2025 Highlight Event: Ergebnis H1 Molecular Partners: Ergebnis H1 26.08. TX Group: Ergebnis H1 Vetropack: Ergebnis H1 VP Bank: Ergebnis H1 Arbonia: Ergebnis H1 Flughafen Zürich: Ergebnis H1 Intershop: Ergebnis H1 Kudelski: Ergebnis H1 Migros Bank: Ergebnis H1 Valartis: Ergebnis H1 Swissmem: MK H1 27.08. SF Urban: Ergebnis H1 Accelleron: Ergebnis H1 Plazza: Ergebnis H1 Investis: Ergebnis H1 Peach Property: Ergebnis H1 Stadler Rail: Ergebnis H1 Vaudoise: Ergebnis H1 UBS-CFA Index August SBB: Ergebnis H1 Givaudan: Summer Investor Conference 28.08. Jungfraubahn: Ergebnis H1 Alpiq: Ergebnis H1 Cham SP: Ergebnis H1 Pierer Mobility: Ergebnis H1 SoftwareONE: Ergebnis H1 Varia US: Ergebnis H1 Salt: Ergebnis H1 Syngenta: Ergebnis H1 Seco: BIP Q2 2025 UBS: Studie Kantonaler Wettbewerbsindikator 2025 SwissBanking: Bankenbarometer 2025

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.