21.10. Huber+Suhner: Umsatz/Auftragseingang 9 Monate
       BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte September/Q3 2025
       Branchentalk Tourismus
       HSG/Philoro: Edelmetall-Studie mit Fokus Silber 
       Dormakaba: GV 

22.10. Rieter: Investor Update 2025 
       U-blox: Trading Update Q3
       BFS: Zweite Schätzung Logiernächte September 2025

23.10. Bystronic: Update 9 Mte
       SGS: Umsatz Q3 
       Galenica: Umsatz Q3
       Lonza: Qualitative Update Q3
       Kühne+Nagel: Ergebnis Q3 
       Galderma: Trading Update Q3 
       Inficon: Ergebnis Q3 
       Roche: Umsatz 9 Mte 
       SNB: Protokoll der letzten geldpolitischen Lagebeurteilung
       Gurit: Umsatz Q3

24.10. LUKB: Ergebnis Q3
       Sika: Ergebnis 9 Mte
       HBM: Ergebnis Q2
       Holcim: Trading Update Q3 
       Schindler: Ergebnis Q3 
       BB Biotech: Ergebnis Q3

25.10. keine Termine

26.10. keine Termine

27.10. keine Termine

28.10. Bucher: Umsatz Q3
       Landis+Gyr: Ergebnis H1 
       Novartis: Ergebnis Q3 
       SIG: Q3-Statement 
       Temenos: Ergebnis Q3
       Logitech: Ergebnis Q2 
       Amrize: Ergebnis Q3 
       Forum Seilbahnen Schweiz 
       Galenica: Investor Day 
       U-blox: aoGV im Zshg. mit Übernahme

