22.07. Belimo: Ergebnis H1 Airesis: GV Logitech: Gericht entscheidet im Streit um Besetzung des VR-Präsidiums 23.07. Logitech: Ergebnis Q1 Dätwyler: Ergebnis H1 Givaudan: Ergebnis H1 Walliser KB: Ergebnis H1 Kühne+Nagel: Ergebnis H1 Lindt&Sprüngli: Ergebnis H1 BFS: Arbeitszeit im Jahr 2023 Temenos: Ergebnis Q2 24.07. SGS: Ergebnis H1 Also: Ergebnis H1 Bobst: Ergebnis H1 Cembra: Ergebnis H1 Cicor: Ergebnis H1 Cosmo: Ergebnis H1 EFG International: Ergebnis H1 R&S: Trading Update H1 Medacta: Umsatz H1 25.07. Bachem: Ergebnis H1 Bucher: Ergebnis H1 Galderma: Ergebnis H1 Autoneum: Ergebnis H1 Bellevue: Ergebnis H1 Calida: Ergebnis H1 Graubündner KB: Ergebnis H1 Idorsia: Ergebnis H1 Julius Bär: Ergebnis H1 Leonteq: Ergebnis H1 Lonza: Ergebnis H1 Meier Tobler: Ergebnis H1 Nestlé: Ergebnis H1 Roche: Ergebnis H1 StarragTornos: Ergebnis H1 Valiant: Ergebnis H1 Medacta: Conf. Call zu Umsatz H1 26.07. APG SGA: Ergebnis H1 Forbo: Ergebnis H1 Sulzer: Ergebnis H1 Holcim: Ergebnis H1 BB Biotech: Ergebnis Q2 Lem: Ergebnis Q1 Orell Füssli: Ergebnis H1 Sunrise: Ergebnis H1 Vontobel: Ergebnis H1 Zehnder: Ergebnis H1 AMS Osram: Ergebnis Q2 SIX: Ergebnis H1 27.07. keine Termine 28.07. keine Termine 29.07. Naturenergie: Ergebnis H1 CI Com: GV

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.