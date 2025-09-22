22.09. BFS: Zweite Schätzung Logiernächte August 2025
       Roche: Pharma Day 2025 

23.09. UBS Global Real Estate Bubble Index 
       Santhera: Ergebnis H1
       Xlife: Ergebnis H1
       SNB: Zahlungsbilanz Q2
       Swissnet: Webcast zu Expansionsplänen
       Finance Forum Zürich 2025
       EPH: GV

24.09. KOF Konjunkturprognose Herbst
       UBS-CFA Index September

25.09. Hilti: Ergebnis 8 Monate
       SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung 
       Zwahlen et Mayr: Ergebnis H1
       KOF-Prognosetagung 
       Perrot Duval: GV 

26.09. keine Termine

27.09. keine Termine

28.09. Eidgenössische Abstimmungen

29.09. BFS: Arbeitsproduktivität im Jahr 2024
       BFS: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 2024
       KOF Consensus Forecast
       Ypsomed: Kapitalmarkttag

