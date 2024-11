22.11. SNB: Referat Martin Schlegel: «The SNB and its Watchers» Komax: Analysten- und Investorentag 2024 23.11. keine Termine 24.11. Eidgenössische Abstimmungen 25.11. BFS: Parahotellerie im Q3 BFS: Beschäftigungsbarometer Q3 20 Jahre Google Schweiz 26.11. Epic: Update Q3 Salt: Ergebnis Q3 27.11. UBS-CFA Index 28.11. Varia US: Q3-Update Carlo Gavazzi: Ergebnis H1 SGKB: Anlageausblick 2025 Swiss Life: Studie zu älteren Erwerbstätigen auf Arbeitsmarkt (MK 09.00 Uhr) Youngtimers: aoGV zu Wahl neue VRs, Kapitalerhöhung etc. 29.11. Dottikon ES: Ergebnis H1 BFS: Lohnentwicklung 2024 KOF Konjunkturbarometer November Seco: BIP Q3 2024 Also: Capital Markets Day TX Group: Investors' Call zu TX Ventures Fintech Fund

