23.09. keine Termine 24.09. MK UBS: Global Real Estate Bubble Index 2024 Airesis: Ergebnis H1 CPH: Investors Day Hiag: Capital Market Day Schweiter: Capital Markets Day UBS: Ermotti spricht an BofA CEO Conference 25.09. Medacta: Ergebnis H1 KOF Konjunkturprognose Herbst UBS-CFA Index 26.09. SHL: Ergebnis H1 Hilti: Umsatz 8 Mte SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung Zwahlen et Mayr: Ergebnis H1 Raiffeisen: Vorsorgebarometer 2024 BAK-Konjunkturprognose Perrot Duval: GV 27.09. CI Com: Ergebnis H1 Peach Property: aoGV Kapitalerhöhung etc. 28.09. keine Termine 29.09. keine Termine 30.09. Meyer Burger: Ergebnis H1 Addex: Ergebnis H1 Leclanché: Ergebnis H1 Züblin: Ergebnis H1 KOF Konjunkturbarometer September SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q2 KOF Consensus Forecast EPH: Ergebnis H1 Roche: Pharma Day 2024

