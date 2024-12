23.12. UBS-CFA Index Dezember 24.12. SIX geschlossen - Reduzierter AWP-Dienst 25.12. SIX geschlossen - Kein AWP-Dienst 26.12. SIX geschlossen - Reduzierter AWP-Dienst 27.12. keine Termine 28.12. keine Termine 29.12. keine Termine 30.12. KOF Konjunkturbarometer Dezember

