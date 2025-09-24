24.09. KOF Konjunkturprognose Herbst UBS-CFA Index September 25.09. Hilti: Ergebnis 8 Monate SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung Zwahlen et Mayr: Ergebnis H1 KOF-Prognosetagung Perrot Duval: GV 26.09. keine Termine 27.09. keine Termine 28.09. Eidgenössische Abstimmungen 29.09. BFS: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 2024 BFS: Arbeitsproduktivität im Jahr 2024 KOF Consensus Forecast Ypsomed: Kapitalmarkttag 30.09. Leclanché: Ergebnis H1 Wisekey: Ergebnis H1 KOF Konjunkturbarometer September SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q3 Airesis: Ergebnis H1 EPH: Ergebnis H1 CI Com: Ergebnis H1 Youngtimers: Ergebnis H1 01.10. BFS: Detailhandelsumsätze August 2025 BFS: Dienstleistungsumsätze Juli 2025 Einkaufsmanager-Index September

