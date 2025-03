25.03. MCH: Ergebnis 2024 Baloise: Ergebnis 2024 Medacta: Ergebnis 2024 Peach Property: Ergebnis 2024 Skan: Ergebnis 2024 Migros: BMK 2024 Aéroport International de Genève: Jahres-MK Amrize : Investor Day 2025 Kühne+Nagel: Capital Markets Day 2025 Implenia: GV Roche: GV Schindler: GV Sika: GV 26.03. Orascom DH: Ergebnis 2024 Bioversys: Ergebnis 2024 GAM: Ergebnis 2024 Vaudoise: Ergebnis 2024 Syngenta: Ergebnis 2024 SGS: GV KOF Konjunkturprognose Frühjahr UBS-CFA Index März Swisscom: GV 27.03. Warteck Invest: Ergebnis 2024 Curatis: Ergebnis 2024 Salt: Ergebnis Alcon: Capital Markets Day Arbonia: Investor Day 2025 ABB: GV DKSH: GV Evolva: GV Leonteq: GV 28.03. Schlatter: Ergebnis 2024 Edisun Power: Ergebnis 2024 KOF Konjunkturbarometer März Holcim: Investor Day Epic: GV 29.03. keine Termine 30.03. keine Termine 31.03. Varia US: Ergebnis 2024 SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q4 Ina Invest: GV Mobimo: GV 01.04. Adval Tech: Ergebnis 2024 Newron: Ergebnis 2024 Valartis: Ergebnis 2024 Einkaufsmanager-Index März Uhrensalon Watches and Wonders Also: Solution Day 2025 Clariant: GV Intershop: GV Oerlikon: GV

