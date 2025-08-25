25.08. Warteck Invest: Ergebnis H1
       Metall Zug: Ergebnis H1
       Epic: Ergebnis H1 
       BFS: Beschäftigungsbarometer Q2
       BFS: Zweite Schätzung Logiernächte Juli 2025
       Highlight Event: Ergebnis H1
       Molecular Partners: Ergebnis H1

26.08. TX Group: Ergebnis H1 
       Vetropack: Ergebnis H1
       VP Bank: Ergebnis H1 
       Arbonia: Ergebnis H1 
       Flughafen Zürich: Ergebnis H1 
       Intershop: Ergebnis H1 
       Kudelski: Ergebnis H1 
       Migros Bank: Ergebnis H1
       Valartis: Ergebnis H1
       Swissmem: MK H1

27.08. SF Urban: Ergebnis H1
       Accelleron: Ergebnis H1 
       Plazza: Ergebnis H1
       Investis: Ergebnis H1 
       Peach Property: Ergebnis H1 
       Stadler Rail: Ergebnis H1 
       Vaudoise: Ergebnis H1
       UBS-CFA Index August
       Givaudan: Summer Investor Conference 
       SBB: Ergebnis H1 
       Skyguide: MK zu Sommersaison, künftige strategische Entwicklung, etc. 
      

28.08. Jungfraubahn: Ergebnis H1 
       Alpiq: Ergebnis H1 
       Cham SP: Ergebnis H1 
       Pierer Mobility: Ergebnis H1 
       SoftwareONE: Ergebnis H1 
       Varia US: Ergebnis H1
       Salt: Ergebnis H1 
       Syngenta: Ergebnis H1
       KOF Konjunkturbarometer August
       Seco: BIP Q2 2025 
       UBS: Studie Kantonaler Wettbewerbsindikator 2025 
       SwissBanking: Bankenbarometer 2025 

29.08. CFT: Ergebnis H1
       Edisun Power: Ergebnis H1
       ZKB: Ergebnis H1
       BFS: Parahotellerie im Q2 2025

30.08. keine Termine

31.08. keine Termine

01.09. Burkhalter: Ergebnis H1 
       BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz
       BFS: Detailhandelsumsätze Juli 2025
       BFS: Dienstleistungsumsätze Juni 2025
       Einkaufsmanager-Index  August

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)