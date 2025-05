26.05. BFS: Beschäftigungsbarometer Q1 27.05. Axpo: Ergebnis H1 Epic: Q1-Update Lem: Ergebnis 2024/25 Salt: Ergebnis Q1 BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte April 2025 BAK Economics: Tourismus-Prognosen Private Banking Day MCH: GV 28.05. Dottikon ES: Ergebnis 2024/25 Varia US: Q1-Update UBS-CFA Index Mai CI Com: aoGV Swisscanto: Pensionskassenstudie 2025 Glencore: GV Idorsia: GV SHL: GV 29.05. Auffahrt: Börse geschlossen - Eingeschränkter AWP-Dienst 30.05. KOF Konjunkturbarometer Mai CI Com: Ergebnis 2024 Leclanché: Ergebnis 2024 Youngtimers: Ergebnis 2024 Meyer Burger: Ergebnis 2024 Cosmo: GV 31.05. keine Termine 01.06. keine Termine 02.06. BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz BFS: Dienstleistungsumsätze März 2025 BFS: Detailhandelsumsätze April 2025 Seco: BIP Q1 2025 Einkaufsmanager-Index Mai

