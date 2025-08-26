26.08. TX Group: Ergebnis H1 
       Vetropack: Ergebnis H1
       VP Bank: Ergebnis H1 
       Arbonia: Ergebnis H1 
       Flughafen Zürich: Ergebnis H1 
       Intershop: Ergebnis H1 
       Kudelski: Ergebnis H1 
       Migros Bank: Ergebnis H1
       Valartis: Ergebnis H1
       Swissmem: MK H1

27.08. SF Urban: Ergebnis H1
       Accelleron: Ergebnis H1 
       Plazza: Ergebnis H1
       Investis: Ergebnis H1 
       Peach Property: Ergebnis H1 
       Stadler Rail: Ergebnis H1 
       Vaudoise: Ergebnis H1
       UBS-CFA Index August
       Givaudan: Summer Investor Conference 
       SBB: Ergebnis H1 
       Skyguide: MK zu Sommersaison, künftige strategische Entwicklung, etc. 
      

28.08. Jungfraubahn: Ergebnis H1 
       Alpiq: Ergebnis H1 
       Cham SP: Ergebnis H1 
       Pierer Mobility: Ergebnis H1 
       SoftwareONE: Ergebnis H1 
       Varia US: Ergebnis H1
       Salt: Ergebnis H1 
       Syngenta: Ergebnis H1
       Seco: BIP Q2 2025 
       KOF Konjunkturbarometer August
       UBS: Studie Kantonaler Wettbewerbsindikator 2025 
       SwissBanking: Bankenbarometer 2025 

29.08. CFT: Ergebnis H1 
       Edisun Power: Ergebnis H1
       ZKB: Ergebnis H1
       BFS: Parahotellerie im Q2 2025

30.08. keine Termine

31.08. keine Termine

01.09. Burkhalter: Ergebnis H1 
       BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz
       BFS: Dienstleistungsumsätze Juni 2025
       BFS: Detailhandelsumsätze Juli 2025
       Einkaufsmanager-Index  August

02.09. Dormakaba: Ergebnis 2024/25 
       Addex: Ergebnis H1
       Adval Tech: Ergebnis H1
       Partners Group: Ergebnis H1 
       Romande Energie: Ergebnis H1
       4. Sustainable Switzerland Forum
       MK Safra Sarasin zu Konjunkturentwicklung etc.  
       13. Swiss Green Economy Symposium 
       FuW-Konferenz: Finanzplatz Schweiz #24

