26.08. TX Group: Ergebnis H1 Vetropack: Ergebnis H1 VP Bank: Ergebnis H1 Arbonia: Ergebnis H1 Flughafen Zürich: Ergebnis H1 Intershop: Ergebnis H1 Kudelski: Ergebnis H1 Migros Bank: Ergebnis H1 Valartis: Ergebnis H1 Swissmem: MK H1 27.08. SF Urban: Ergebnis H1 Accelleron: Ergebnis H1 Plazza: Ergebnis H1 Investis: Ergebnis H1 Peach Property: Ergebnis H1 Stadler Rail: Ergebnis H1 Vaudoise: Ergebnis H1 UBS-CFA Index August Givaudan: Summer Investor Conference SBB: Ergebnis H1 Skyguide: MK zu Sommersaison, künftige strategische Entwicklung, etc. 28.08. Jungfraubahn: Ergebnis H1 Alpiq: Ergebnis H1 Cham SP: Ergebnis H1 Pierer Mobility: Ergebnis H1 SoftwareONE: Ergebnis H1 Varia US: Ergebnis H1 Salt: Ergebnis H1 Syngenta: Ergebnis H1 Seco: BIP Q2 2025 KOF Konjunkturbarometer August UBS: Studie Kantonaler Wettbewerbsindikator 2025 SwissBanking: Bankenbarometer 2025 29.08. CFT: Ergebnis H1 Edisun Power: Ergebnis H1 ZKB: Ergebnis H1 BFS: Parahotellerie im Q2 2025 30.08. keine Termine 31.08. keine Termine 01.09. Burkhalter: Ergebnis H1 BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz BFS: Dienstleistungsumsätze Juni 2025 BFS: Detailhandelsumsätze Juli 2025 Einkaufsmanager-Index August 02.09. Dormakaba: Ergebnis 2024/25 Addex: Ergebnis H1 Adval Tech: Ergebnis H1 Partners Group: Ergebnis H1 Romande Energie: Ergebnis H1 4. Sustainable Switzerland Forum MK Safra Sarasin zu Konjunkturentwicklung etc. 13. Swiss Green Economy Symposium FuW-Konferenz: Finanzplatz Schweiz #24

