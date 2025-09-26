26.09. keine Termine

27.09. keine Termine

28.09. Eidgenössische Abstimmungen

29.09. BFS: Arbeitsproduktivität im Jahr 2024
       KOF Consensus Forecast
       BFS: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 2024 
       Ypsomed: Kapitalmarkttag

30.09. Leclanché: Ergebnis H1
       SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q3
       KOF Konjunkturbarometer September
       Airesis: Ergebnis H1
       CI Com: Ergebnis H1
       Youngtimers: Ergebnis H1

01.10. BFS: Detailhandelsumsätze August 2025
       BFS: Dienstleistungsumsätze Juli 2025
       Einkaufsmanager-Index  September

02.10. BFS: Landesindex der Konsumentenpreise September 2025

03.10. BFS: Logiernächte August 2025

