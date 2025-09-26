26.09. keine Termine 27.09. keine Termine 28.09. Eidgenössische Abstimmungen 29.09. BFS: Arbeitsproduktivität im Jahr 2024 KOF Consensus Forecast BFS: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 2024 Ypsomed: Kapitalmarkttag 30.09. Leclanché: Ergebnis H1 SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q3 KOF Konjunkturbarometer September Airesis: Ergebnis H1 CI Com: Ergebnis H1 Youngtimers: Ergebnis H1 01.10. BFS: Detailhandelsumsätze August 2025 BFS: Dienstleistungsumsätze Juli 2025 Einkaufsmanager-Index September 02.10. BFS: Landesindex der Konsumentenpreise September 2025 03.10. BFS: Logiernächte August 2025

