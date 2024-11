26.11. Epic: Update Q3 Salt: Ergebnis Q3 27.11. UBS-CFA Index 28.11. Varia US: Q3-Update Carlo Gavazzi: Ergebnis H1 SGKB: Anlageausblick 2025 Swiss Life: Studie zu älteren Erwerbstätigen auf Arbeitsmarkt (MK 09.00 Uhr) Youngtimers: aoGV zu Wahl neue VRs, Kapitalerhöhung etc. 29.11. Dottikon ES: Ergebnis H1 BFS: Lohnentwicklung 2024 KOF Konjunkturbarometer November Seco: BIP Q3 2024 Also: Capital Markets Day TX Group: Investors' Call zu TX Ventures Fintech Fund 30.11. keine Termine 01.12. keine Termine 02.12. BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz BFS: Detailhandelsumsätze Oktober 2024 BFS: Dienstleistungsumsätze September 2024 Einkaufsmanager-Index November 03.12. BFS: Landesindex der Konsumentenpreise November 2024 CKW: BMK 2023/24 Lombard Odier: 2025 Investment Outlook Swiss Life: Investor Day 2024

