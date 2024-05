28.05. Dottikon ES: Ergebnis 2023/24 EFG International: Update 4 Monate Epic: Update Q1 Lem: Ergebnis 2023/24 Varia US: Update Q1 Hupac SA: Ergebnis 2023 UBS: Studie Ferienwohnungsmarkt BAK Tourismusprognosen R&S: GV SenioResidenz AG: aoGV 29.05. Axpo: Ergebnis H1 UBS-CFA Index Swisscanto: Schweizer Pensionskassenstudie 2024 SIX: BörsenTalk Flagship Event 2024 Arundel: GV u.a. Dekotierung Glencore: GV Novavest: aoGV Romande Energie: GV Warteck Invest: GV Youngtimers: GV 30.05. BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte April 2024 KOF Konjunkturbarometer Mai Seco: BIP Q1 2024 SNB: Referat Thomas Jordan, Bank of Korea International Conference Thurgauer KB: GV 31.05. BFS: Detailhandelsumsätze April 2024 BFS: Dienstleistungsumsätze März 2024 Pharma-Kongress ASCO , Chicago 01.06. keine Termine 02.06. keine Termine 03.06. BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz Einkaufsmanager-Index Mai PEH: GV 04.06. Burckhardt: Ergebnis 2023/24 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Mai 2024

