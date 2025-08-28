28.08. Jungfraubahn: Ergebnis H1 
       Alpiq: Ergebnis H1 
       Cham SP: Ergebnis H1 
       SoftwareONE: Ergebnis H1 
       Varia US: Ergebnis H1
       Salt: Ergebnis H1 
       Syngenta: Ergebnis H1
       KOF Konjunkturbarometer August
       Seco: BIP Q2 2025 
       Pierer Mobility: Conference Call zum Ergebnis H1
       UBS: Studie Kantonaler Wettbewerbsindikator 2025 
       SwissBanking: Bankenbarometer 2025 

29.08. Plazza: Ergebnis H1
       CFT: Ergebnis H1 
       Edisun Power: Ergebnis H1
       ZKB: Ergebnis H1
       BFS: Parahotellerie im Q2 2025
       Highlight Event: Ergebnis H1

30.08. keine Termine

31.08. keine Termine

01.09. Burkhalter: Ergebnis H1 
       BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz
       BFS: Dienstleistungsumsätze Juni 2025
       BFS: Detailhandelsumsätze Juli 2025
       Einkaufsmanager-Index  August

02.09. Dormakaba: Ergebnis 2024/25 
       Addex: Ergebnis H1
       Adval Tech: Ergebnis H1
       Partners Group: Ergebnis H1 
       Romande Energie: Ergebnis H1
       MK Safra Sarasin zu Konjunkturentwicklung etc.  
       4. Sustainable Switzerland Forum
       FuW-Konferenz: Finanzplatz Schweiz #24
       13. Swiss Green Economy Symposium 

03.09. Fundamenta: Ergebnis H1 
       Helvetia: Ergebnis H1 
       Swiss Life: Ergebnis H1 

04.09. BFS: Landesindex der Konsumentenpreise August 2025
       Seco: Arbeitsmarktdaten August 2025
       Geneva Watch Days

