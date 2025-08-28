28.08. Jungfraubahn: Ergebnis H1 Alpiq: Ergebnis H1 Cham SP: Ergebnis H1 SoftwareONE: Ergebnis H1 Varia US: Ergebnis H1 Salt: Ergebnis H1 Syngenta: Ergebnis H1 KOF Konjunkturbarometer August Seco: BIP Q2 2025 Pierer Mobility: Conference Call zum Ergebnis H1 UBS: Studie Kantonaler Wettbewerbsindikator 2025 SwissBanking: Bankenbarometer 2025 29.08. Plazza: Ergebnis H1 CFT: Ergebnis H1 Edisun Power: Ergebnis H1 ZKB: Ergebnis H1 BFS: Parahotellerie im Q2 2025 Highlight Event: Ergebnis H1 30.08. keine Termine 31.08. keine Termine 01.09. Burkhalter: Ergebnis H1 BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz BFS: Dienstleistungsumsätze Juni 2025 BFS: Detailhandelsumsätze Juli 2025 Einkaufsmanager-Index August 02.09. Dormakaba: Ergebnis 2024/25 Addex: Ergebnis H1 Adval Tech: Ergebnis H1 Partners Group: Ergebnis H1 Romande Energie: Ergebnis H1 MK Safra Sarasin zu Konjunkturentwicklung etc. 4. Sustainable Switzerland Forum FuW-Konferenz: Finanzplatz Schweiz #24 13. Swiss Green Economy Symposium 03.09. Fundamenta: Ergebnis H1 Helvetia: Ergebnis H1 Swiss Life: Ergebnis H1 04.09. BFS: Landesindex der Konsumentenpreise August 2025 Seco: Arbeitsmarktdaten August 2025 Geneva Watch Days

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.