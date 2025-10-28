28.10. Bucher: Umsatz Q3 Landis+Gyr: Ergebnis H1 Novartis: Ergebnis Q3 SIG: Q3-Statement Temenos: Ergebnis Q3 Logitech: Ergebnis Q2 Amrize: Ergebnis Q3 Forum Seilbahnen Schweiz BAK Economics: BAK Tourismusprognosen Galenica: Investor Day U-blox: aoGV im Zshg. mit Übernahme 29.10. UBS: Ergebnis Q3 Straumann: Ergebnis Q3 Glencore: Produktionsbericht Q3 UBS-CFA Index Oktober Amrize: Conf. Call Q3 ADSS: Studie 'KMU Cybersicherheit 2025' Bossard: Strategy Day 30.10. Avolta: Trading Update Q3 Clariant: Update Q3 Idorsia: Ergebnis Q3 Phoenix Mecano: Ergebnis Q3 Sandoz: Umsatz Q3 Swiss: Ergebnis 9 Mte Vontobel: Q3-Update Syngenta: Ergebnis Q3 BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q3 KOF Konjunkturbarometer Oktober Molecular Partners: Interim Statement Q3 Novartis: Immunology Portfolio Update SIG: Investor Update 31.10. SNB: Ergebnis 9 Mte BFS: Detailhandelsumsätze September 2025 BFS: Dienstleistungsumsätze August 2025 01.11. keine Termine 02.11. keine Termine 03.11. BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Oktober 2025 KOF Beschäftigungsindikator Q4 Einkaufsmanager-Index Oktober 04.11. Burckhardt: Ergebnis H1 Oerlikon: Ergebnis Q3 Geberit: Ergebnis Q3 BFS: Logiernächte September 2025 Georg Fischer: CMD Kardex: Investor Day

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.