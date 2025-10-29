29.10. UBS: Ergebnis Q3 Straumann: Ergebnis Q3 Glencore: Produktionsbericht Q3 UBS-CFA Index Oktober Amrize: Conf. Call Q3 ADSS: Studie 'KMU Cybersicherheit 2025' Bossard: Strategy Day 30.10. Avolta: Trading Update Q3 Clariant: Update Q3 Idorsia: Ergebnis Q3 Phoenix Mecano: Ergebnis Q3 Sandoz: Umsatz Q3 Swiss: Ergebnis 9 Mte Vontobel: Q3-Update Syngenta: Ergebnis Q3 BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q3 KOF Konjunkturbarometer Oktober Molecular Partners: Interim Statement Q3 Novartis: Immunology Portfolio Update SIG: Investor Update 31.10. SNB: Ergebnis 9 Mte BFS: Dienstleistungsumsätze August 2025 BFS: Detailhandelsumsätze September 2025 01.11. keine Termine 02.11. keine Termine 03.11. BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Oktober 2025 KOF Beschäftigungsindikator Q4 Einkaufsmanager-Index Oktober 04.11. Burckhardt: Ergebnis H1 Oerlikon: Ergebnis Q3 Geberit: Ergebnis Q3 BFS: Logiernächte September 2025 Georg Fischer: CMD Kardex: Investor Day 05.11. Barry Callebaut: Ergebnis 2024/25 KOF Konjunkturumfragen UBS Outlook: Zölle belasten Lohnrunde

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.