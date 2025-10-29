29.10. UBS: Ergebnis Q3 
       Straumann: Ergebnis Q3 
       Glencore: Produktionsbericht Q3
       UBS-CFA Index Oktober
       Amrize: Conf. Call Q3
       ADSS: Studie 'KMU Cybersicherheit 2025' 
       Bossard: Strategy Day 

30.10. Avolta: Trading Update Q3 
       Clariant: Update Q3 
       Idorsia: Ergebnis Q3
       Phoenix Mecano: Ergebnis Q3
       Sandoz: Umsatz Q3 
       Swiss: Ergebnis 9 Mte 
       Vontobel: Q3-Update
       Syngenta: Ergebnis Q3
       BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q3
       KOF Konjunkturbarometer Oktober
       Molecular Partners: Interim Statement Q3
       Novartis: Immunology Portfolio Update 
       SIG: Investor Update 

31.10. SNB: Ergebnis 9 Mte
       BFS: Dienstleistungsumsätze August 2025
       BFS: Detailhandelsumsätze September 2025

01.11. keine Termine

02.11. keine Termine

03.11. BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Oktober 2025
       KOF Beschäftigungsindikator Q4
       Einkaufsmanager-Index  Oktober

04.11. Burckhardt: Ergebnis H1
       Oerlikon: Ergebnis Q3
       Geberit: Ergebnis Q3 
       BFS: Logiernächte September 2025
       Georg Fischer: CMD 
       Kardex: Investor Day

05.11. Barry Callebaut: Ergebnis 2024/25
       KOF Konjunkturumfragen
       UBS Outlook: Zölle belasten Lohnrunde

