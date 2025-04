30.04. Schindler: Ergebnis Q1 UBS: Ergebnis Q1 AMS Osram: Ergebnis Q1 Idorsia: Ergebnis Q1 Sandoz: Umsatz Q1 Straumann: Ergebnis Q1 Glencore: Produktionsbericht Q1 Syngenta: Umsatz Q1 KOF Konjunkturbarometer April UBS-CFA Index April Airesis: Ergebnis 2024 EEII: Ergebnis 2024 EPH: Ergebnis 2024 CFT: Umsatz Q1 CI Com: Ergebnis 2024 Youngtimers: Ergebnis 2024 Aryzta: GV Bachem: GV SFS: GV SGKB: GV Varia US: GV 01.05. BFS: Detailhandelsumsätze März 2025 BFS: Dienstleistungsumsätze Februar 2025 Tag der Arbeit: Börse geschlossen - Reduzierter AWP-Dienst 02.05. Landis+Gyr: Ergebnis 2024/25 BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q1 Einkaufsmanager-Index April Edisun Power: GV 03.05. keine Termine 04.05. keine Termine 05.05. BFS: Landesindex der Konsumentenpreise April 2025 KOF Beschäftigungsindikator Q2 Economiesuisse: «Wirtschaftsstandort jetzt entlasten» Swiss Biotech Day 2025 Point Zero Forum 06.05. Oerlikon: Ergebnis Q1 Geberit: Ergebnis Q1 Seco: Arbeitsmarktdaten April 2025 Hupac SA: Jahres-MK Complementa: Pensionskassen Risiko Check-up 2025 Finance Forum Liechtenstein Accelleron: GV Alcon: GV Investis: GV Schlatter: GV Valartis: GV 07.05. Medienroundtable UBS CIO: 100 Tage Trump 2.0 SNB: Devisenreserven April 2025 BFS: Logiernächte März 2025 KOF Konjunkturumfragen Aryzta: Capital Markets Day Kühne+Nagel: GV Medacta: GV Skan: GV Stadler Rail: GV

