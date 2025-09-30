30.09. Addex: Ergebnis Q2 Leclanché: Ergebnis H1 SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q3 KOF Konjunkturbarometer September CI Com: Ergebnis H1 FH Graubünden: Whistleblowing Report 01.10. BFS: Detailhandelsumsätze August 2025 BFS: Dienstleistungsumsätze Juli 2025 Einkaufsmanager-Index September 02.10. BFS: Landesindex der Konsumentenpreise September 2025 03.10. BFS: Logiernächte August 2025 04.10. keine Termine 05.10. keine Termine 06.10. Seco: Arbeitsmarktdaten September 2025 07.10. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung SNB: Devisenreserven September 2025

