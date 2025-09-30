30.09. Addex: Ergebnis Q2 
       Leclanché: Ergebnis H1
       SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q3
       KOF Konjunkturbarometer September
       CI Com: Ergebnis H1
       FH Graubünden: Whistleblowing Report 

01.10. BFS: Detailhandelsumsätze August 2025
       BFS: Dienstleistungsumsätze Juli 2025
       Einkaufsmanager-Index  September

02.10. BFS: Landesindex der Konsumentenpreise September 2025

03.10. BFS: Logiernächte August 2025

04.10. keine Termine

05.10. keine Termine

06.10. Seco: Arbeitsmarktdaten September 2025

07.10. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung
       SNB: Devisenreserven September 2025

