31.10. SNB: Ergebnis 9 Mte
       BFS: Detailhandelsumsätze September 2025
       BFS: Dienstleistungsumsätze August 2025

01.11. keine Termine

02.11. keine Termine

03.11. Aevis: Umsatz Q3
       BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Oktober 2025
       KOF Beschäftigungsindikator Q4
       Einkaufsmanager-Index  Oktober

04.11. Burckhardt: Ergebnis H1
       Oerlikon: Ergebnis Q3
       Geberit: Ergebnis Q3 
       BFS: Logiernächte September 2025
       Georg Fischer: CMD 
       Kardex: Investor Day

05.11. Barry Callebaut: Ergebnis 2024/25
       KOF Konjunkturumfragen
       UBS Outlook: Zölle belasten Lohnrunde 

06.11. Adecco: Ergebnis Q3 
       Zurich: Q3-Update 
       CFT: Umsatz Q3
       Lastminute: Trading-Update Q3 
       PEH: Ergebnis H1
       Valiant: Ergebnis 9 Mte
       Züblin: Ergebnis H1 
       Swisscom: Ergebnis 9 Mte 
       Seco: Arbeitsmarktdaten Oktober 2025
       Retail Forum Switzerland
       Coca-Cola HBC Schweiz AG: Jahres-MK 

07.11. Seco: Konsumentenstimmungsindex Oktober 2025
       SNB: Devisenreserven Oktober 2025
       Coop: Eröffnung neuer Eisenbahn-Hub 
       Steiner AG: Gläubigerversammlung in Nachlassstundung

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)