Termine Unternehmen 07:00 DEU: Varta, Q3-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Encavis, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Leonie, Q3-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Infineon, Q4-Zahlen (11.00 h Jahres-Pk) 07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q3-Zahlen 07:30 DEU: SFC Energy, Q3-Zahlen 07:30 LUX: Corestate Capital, 9Monatszahlen 07:45 DEU: Home24, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Cherry, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Imperial Brands, Jahreszahlen 08:00 GBR: Land Securities, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: BAE Systems, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Vodafone Group, Halbjahreszahlen 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 NLD: ABN Amro, ausserordentliche Hauptversammlung 10:00 DEU: Dekabank, 9Monatszahlen 12:00 USA: Home Depot, Q3-Zahlen 13:00 USA: Walmart, Q3-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe DEU: Rheinmetall, Capital Markets Day (bis 16.11.) in Wien DEU: United Internet, Investorentag mit dem Schwerpunkt Ionos Termine Konjunktur 00:50 JPN: BIP Q3/22 (1. Veröffentlichung) 03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 10/22 03:00 CHN: Industrieproduktion 10/22 03:00 CHN: Investitionen bis 10/22 07:30 FRA: Arbeitslosenquote Q3/22 08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 10/22 08:45 FRA: Erzeugerpreise 10/22 (final) 10:00 FRA: IEA, Monatsbericht Ölmarkt 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 11/11 11:00 EUR: Beschäftigung Q3/22 11:00 EUR: BIP Q3/22 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Handelsbilanz 09/22 14:30 USA: Empire-State-Index 11/22 14:30 USA: Erzeugerpreise 10/22 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) - Sonstige Termine 09:00 DEU: BGH prüft: Dürfen Bausparkassen in der Sparphase Kontogebühren kassieren?, Karlsruhe 09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen einen ehemaligen Verantwortlichen des insolventen Goldhändlers PIM 10:00 DEU: Jahrestagung 2022 der "Zukunftszentren" Innovative Kompetenzentwicklung im Betrieb, mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, Berlin 10:00 DEU: Tag der Deutschen Wohnungswirtschaft des Bundesverbands deutscher Wohnungs. und Immobilienunternehmen (GdW) + 14.00 Keynote Bundesbauminister Klara Geywitz 10:00 DEU: Halbjahres-Pk des Verbandes der Bahnindustrie in Deutschland (VDB) 11:00 DEU: Pk zur Vorstellung des Creditreform Schuldner Atlasses 2022 12:00 DEU: Online-Präsentation der Studienergebnisse des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim 17:00 DEU: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bei Bürgerdialog "Hin.Gehört.", Magdeburg IDN: Beginn G20-Gipfel in Indonesien DEU: Electronica, München DEU: Beginn der Messe "EuroTier" - Weltleitmesse für professionelle Tierhaltung mit rund 1700 Aussteller aus 55 Ländern, Hannover EGY: Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP27), Scharm el Scheich EUR: Treffen der EU-Verteidigungsminister, Brüssel

