Termine Unternehmen 07:00 DEU: Krones, Jahreszahlen 07:00 DEU: Vitesco Technologies, Jahreszahlen 07:00 DEU: Knorr Bremse, Jahreszahlen, (9.00 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Heidelberg Materials, Jahreszahlen (10.00 Pk, 14.00 Analystencall) 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Jahreszahlen (10.00 Pk, 14.00 Analystencall) 07:00 DEU: Gerresheimer, Jahreszahlen (10.00 Presse- und Analystencall) 07:00 BEL: Solvay, Jahreszahlen 07:00 FRA: Axa, Jahreszahlen 07:30 DEU: Munich Re, Jahreszahlen (9.30 h Pk) 07:30 DEU: Hensoldt AG, Jahreszahlen 07:30 DEU: New Work, Jahreszahlen 07:30 DEU: Auto1 Group, Jahreszahlen 07:30 DEU: Indus Holding, Jahreszahlen 07:30 DEU: Dürr AG, Jahreszahlen, (15.00 Bilanz-Pk) 07:30 ESP: Telefonica, Jahreszahlen 07:30 FRA: Bouygues, Jahreszahlen 07:30 FRA: EssilorLuxottica, Jahreszahlen 07:45 ITA: Eni, Jahreszahlen und Strategieplan 2023 - 2026 08:00 GBR: Rolls-Royce, Jahreszahlen 08:00 GBR: Anglo American, Jahreszahlen 08:00 GBR: BAE Systems, Jahreszahlen 08:00 DEU: Wintershall Dea, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 15:00 DEU: Hochtief, Bilanz-Pk (auch online), Düsseldorf 18:00 DEU: Freenet, Jahreszahlen 18:05 FRA: Saint-Gobain, Jahreszahlen 22:05 USA: Booking Holdings, Q4-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe CHN: Alibaba, Q3-Zahlen FRA: Valeo, Jahreszahlen FRA: Accor, Jahreszahlen USA: Moderna, Q4-Zahlen Termine Konjunktur 08:00 DEU: Destatis: Entwicklung der Energiepreise 2022 09:00 AUT: Verbraucherpreise 01/23 (endgültig) 10:00 POL: Arbeitslosenquote 01/23 11:00 EUR: Verbraucherpreise 01/23 (endgültig) 12:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid 12:00 EUR: EZB, Jahresbilanz 2022 14:30 USA: CFNA-Index 01/23 14:30 USA: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Privater Konsum Q4/22 (2. Veröffentlichung) 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) - Sonstige Termine 08:45 DEU: Bundesgerichtshof verkündet Entscheidung zu Schummel-Software für Computerspieler, Karlsruhe 11:00 FRA: OECD-Bericht zur Robustheit des Gesundheitswesens und Vorbereitung auf Gesundheitskrisen 12:00 DEU: Pk Deutsche Umwelthilfe zum Urteil über eine Grundsatzklage im Diesel-Skandal 22:15 DEU: Bundeskanzler Scholz in der ZDF-Sendung Maybrit Illner zum Thema "Krieg, Krisen, Koalition - wie gut führt der Kanzler?" IND: Treffen der G20-Finanzminister in Bengaluru u.a. mit Bundesfinanzminister Lindner, Bundesbank-Präsident Nagel, EZB-Präsidentin Lagarde (bis 25.2.23) - Hinweis: JPN: Feiertag, Börse geschlossen

