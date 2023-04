Termine Unternehmen: 07:00 NLD: TomTom, Q1-Zahlen und Hauptversammlung 07:30 DEU: Nagarro, Jahreszahlen (endgültig) und Geschäftsbericht 08:00 FRA: Hermes International, Q1-Umsatz 09:00 ITA: Ferrari, Hauptversammlung 11:55 USA: UnitedHealth Group, Q1-Zahlen 12:15 USA: Blackrock, Q1-Zahlen 12:45 USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen 12:45 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q1-Zahlen 13:00 USA: Wells Fargo, Q1-Zahlen 14:00 USA: Citigroup Inc, Q1-Zahlen Termine Konjunktur: 08:00 DEU: Grosshandelspreise 03/23 08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 02/23 08:00 SWE: Verbraucherpreise 03/23 08:45 FRA: Verbraucherpreise 03/23 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 03/23 (endgültig) 10:00 POL: Verbraucherpreise 03/23 (endgültig) 10:00 FRA: IEA, Monatsbericht Ölmarkt 14:30 USA: Im- und Exportpreise 03/23 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 03/23 15:15 USA: Industrieproduktion 03/23 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 03/23 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 04/23 (vorläufig) - Sonstige Termine: EUR: Fitch Ratingergebnis Portugal, Belarus, Kroatien EUR: S&P Ratingergebnis Tschechien EUR: Moody's Ratingergebnis Europäische Union 09:30 DEU: Cum-Ex-Untersuchungsausschuss der Bürgerschaft befragt erste Zeugen aus dem Bundestagsfinanzausschuss 18:00 FRA: Verfassungsrat gibt Entscheidung über Rentenreform bekannt, Paris USA: Fortsetzung der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington +17.30 Pk US-Finanzministerin Janet Yellen USA: Fortsetzung des Irland-Besuchs von US-Präsident Joe Biden

