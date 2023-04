Termine Unternehmen 07:00 NLD: Philips, Q1-Zahlen 07:00 KOR: Hyundai Motor, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Vivendi, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Henkel, Hauptversammlung 12:55 USA: Coca-Cola, Q1-Zahlen 14:00 NLD: ING Groep, Hauptversammlung 23:00 USA: HP Inc., Hauptversammlung - Ohne genaue Zeitangabe USA: Whirlpool, Q1-Zahlen Termine Konjunktur 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 04/23 10:00 POL: Erzeugerpreise 03/23 10:00 POL: Industrieproduktion 03/23 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 03/23 12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 04/23 14:30 USA: CFNA-Index 03/23 15:00 BEL: Geschäftsklima 04/23 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 04/23 - Sonstige Termine 11:00 DEU: Urteil des BGH-"Dieselsenats": Kann sich die hauseigene Autobank bei der Finanzierung alle Ansprüche gegen den Hersteller abtreten lassen? 15:30 DEU: North Sea Summit mit Bundeskanzler Scholz zu Offshore-Energie in der Nordsee. 16:00 DEU: Future Health Day der Telekom zur Digitalisierung des Gesundheitssystems in Deutschland im Vorfeld der DMEA, Berlin LUX: Treffen der EU-Aussenminister, Luxemburg

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi