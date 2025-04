Termine Unternehmen DEU Bayer Pharma Media Tag DEU Continental Pre Close Call Q1/25 USA Kfz-Absatz 3/25 Termine Konjunktur JPN Arbeitslosenquote 2/25 JPN Tankan Q1/25 JPN Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/25 CHN Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/25 FRA HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/25 DEU HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/25 EUR HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/25 GBR S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/25 EUR Verbraucherpreise 3/25 EUR Arbeitslosenquote 2/25 USA S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/25 USA Bauinvestitionen 2/25 USA ISM Verarbeitendes Gewerbe 3/25 AUS Zentralbank Zinsentscheid EUR EZB-Konferenz: "The transformative power of AI: economic implications and challenges", Frankfurt u.a. mit Eröffnungsrede von EZB-Chefin Christine Lagarde

