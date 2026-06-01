Termine Unternehmen USA Hewlett Packard Enterprise Q2-Zahlen Termine Konjunktur DEU Einzelhandelsumsatz 4/26 ITA S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 FRA S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 DEU S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 EUR S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 GBR S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 USA ISM Verarbeitendes Gewerbe 5/26 USA Bauinvestitionen 4/26 - - Hinweis SGP Feiertag - Börse geschlossen

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