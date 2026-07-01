Termine Unternehmen GBR Associated British Foods, Q3-Umsatz USA General Mills Q4-Zahlen Termine Konjunktur ESP S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 ITA S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 DEU S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 EUR S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 EUR Verbraucherpreise 6/26 USA ADP-Beschäftigungsänderung 6/26 USA S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 USA ISM Verarbeitendes Gewerbe 6/26 USA Bauinvestitionen 5/26 USA EIA-Ölbericht BEL Veröffentlichung der Eurobarometer-Umfrage des EU-Parlaments DEU Mediengespräch zum ImmoScout24 WohnBarometer für das zweite Quartal BEL Härtere Zollregeln für Stahlimporte in die EU treten in Kraft, Brüssel BEL Irland übernimmt turnusgemäss den Vorsitz des Ministerrates der Europäischen Union , Brüssel EUR Neue Zollvorschriften für kleine Pakete in EU: Pauschalzoll auch auf importierte Billigwaren, Europaweit IND Japan und Indien halten jährliches Gipfeltreffen in Delhi ab - Hinweis HKG Feiertag - Börse geschlossen

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