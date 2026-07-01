Termine Unternehmen
      GBR Associated British Foods, Q3-Umsatz
      USA General Mills Q4-Zahlen

Termine Konjunktur
      ESP S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26
      ITA S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26
      DEU S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 
      EUR S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26
      EUR Verbraucherpreise 6/26 
      USA ADP-Beschäftigungsänderung 6/26
      USA S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 
      USA ISM Verarbeitendes Gewerbe 6/26
      USA Bauinvestitionen 5/26
      USA EIA-Ölbericht 
      BEL Veröffentlichung der Eurobarometer-Umfrage des EU-Parlaments
      DEU Mediengespräch zum ImmoScout24 WohnBarometer für das zweite Quartal
      BEL Härtere Zollregeln für Stahlimporte in die EU treten in Kraft, Brüssel
      BEL Irland übernimmt turnusgemäss den Vorsitz des Ministerrates der 
          Europäischen Union , Brüssel
      EUR Neue Zollvorschriften für kleine Pakete in EU: Pauschalzoll auch auf 
          importierte Billigwaren, Europaweit
      IND Japan und Indien halten jährliches Gipfeltreffen in Delhi ab

- Hinweis
      HKG Feiertag - Börse geschlossen

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(AWP)