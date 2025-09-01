Termine Unternehmen CHN BYD Q2-Zahlen Termine Konjunktur ESP HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 ITA HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 FRA HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 DEU HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 ITA Abeitslosenquote 7/25 EUR HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 GBR S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 EUR Arbeitslosenquote 7/25 CHN Ende des Gipfeltreffens der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit - Hinweis USA Feiertag - Börse geschlossen

