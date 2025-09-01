Termine Unternehmen
      CHN BYD Q2-Zahlen

Termine Konjunktur
      ESP HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25
      ITA HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25
      FRA HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 
      DEU HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 
      ITA Abeitslosenquote 7/25
      EUR HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 
      GBR S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 
      EUR Arbeitslosenquote 7/25
      CHN Ende des Gipfeltreffens der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit

- Hinweis
      USA Feiertag - Börse geschlossen

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)