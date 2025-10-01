Termine Unternehmen
      DEU VDMA Auftragseingang 8/25
      USA KfZ-Absatz Q3/25

Termine Konjunktur
      SPA HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25
      ITA HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25
      FRA HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 
      DEU HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 
      EUR HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 
      GBR S&P Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 
      EUR Verbraucherpreise 9/25 
      USA MBA Hypothekenanträge
      USA ADP Beschäftigungsänderung
      USA S&P Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 
      USA Bauinvestitionen 8/25
      USA ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe
      DEU Fortsetzung Wirecard-Prozess

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)