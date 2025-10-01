Termine Unternehmen DEU VDMA Auftragseingang 8/25 USA KfZ-Absatz Q3/25 Termine Konjunktur SPA HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 ITA HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 FRA HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 DEU HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 EUR HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 GBR S&P Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 EUR Verbraucherpreise 9/25 USA MBA Hypothekenanträge USA ADP Beschäftigungsänderung USA S&P Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 USA Bauinvestitionen 8/25 USA ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe DEU Fortsetzung Wirecard-Prozess
Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.
awp-robot/
(AWP)