Termine Unternehmen
      ITA Intesa Sanpaolo Jahreszahlen
      USA Walt Disney Q1-Zahlen
      USA Palantir Q4-Zahlen
      NLD NXP Semiconductors Q4-Zahlen
      USA Tyson Foods Q1-Zahlen
      DEU Gea Group Pre-Close Call

Termine Konjunktur
      DEU Einzelhandelsumsatz 12/25 und Jahr 2025
      FRA HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 
      DEU HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 
      EUR HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 
      GBR S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 
      USA S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 
      USA ISM Verarbeitendes Gewerbe 1/26
      DEU Jahres-Pk Handelsverband Deutschland e.V.  mit HDE-Präsident 
          Alexander von Preen und HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth
      DEU Verdi ruft bundesweit zu Warnstreiks im Nahverkehr auf

