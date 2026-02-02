Termine Unternehmen ITA Intesa Sanpaolo Jahreszahlen USA Walt Disney Q1-Zahlen USA Palantir Q4-Zahlen NLD NXP Semiconductors Q4-Zahlen USA Tyson Foods Q1-Zahlen DEU Gea Group Pre-Close Call Termine Konjunktur DEU Einzelhandelsumsatz 12/25 und Jahr 2025 FRA HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 DEU HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 EUR HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 GBR S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 USA S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 USA ISM Verarbeitendes Gewerbe 1/26 DEU Jahres-Pk Handelsverband Deutschland e.V. mit HDE-Präsident Alexander von Preen und HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth DEU Verdi ruft bundesweit zu Warnstreiks im Nahverkehr auf

