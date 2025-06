Termine Unternehmen DEU Pk und Festakt anlässlich des 175-jährigen Bestehens der Heidelberger Druckmaschinen AG (13.00 Pk u.a. mit Update über die aktuelle Strategie des Unternehmens und Ausblick auf Zukunftstrends, mit den Vorständen Jürgen Otto und David Schmedding und 14.30 Festakt) USA The Campbell Company Q3-Zahlen DEU Heidelberger Druck Kapitalmarkttag Termine Konjunktur JPN Investitionen Q1/25 JPN Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/25 ITA HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/25 FRA HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/25 DEU HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/25 EUR HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/25 POL BIP Q1/25 GBR S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/25 (2. Veröffentlichung) USA S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/25 USA ISM Verarbeitendes Gewerbe 5/25 USA Bauinvestitionen 4/25 FRA OECD-Bericht zur Widerstandsfähigkeit von Lieferketten DEU Pk des Maschinenbauverbands VDMA und der Messe München zur Robotik in Deutschland DEU Vorstellung des Friedensgutachtens 2025 durch vier deutsche Friedens- und Konfliktforschungsinstitute, Berlin DEU Beginn zweitägige Hamburg Sustainability Conference LTU Treffen der sogenannten Bukarest-9-Gruppe IND IATA Generalversammlung Neu Delhi (81st AGM and World Air Transport Summit, New Delhi, India 1-3 June) - Hinweis CHN Feiertag - Börse geschlossen

