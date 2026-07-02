Termine Unternehmen
      FRA Sodexo Q3-Umsatz
      DEU VDMA zum Auftragseingang Mai 2026
      DEU Kion Pre-Close-Call Q2
      FRA Michelin Pre-Close-Call 1. Halbjahr 2026 

Termine Konjunktur
      ITA Arbeitslosenquote 5/26
      EUR Arbeitslosenquote 5/26
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe 
      USA Arbeitsmarktbericht 6/26
      USA Auftragseingang Industrie 5/26
      USA Auftragseingang langlebige Güter 5/26 
      LUX EuGH urteilt zu Milliarden-Kartellstrafe gegen Google
      USA Verkürzter US-Anleihenmarkt

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)