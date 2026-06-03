Termine Unternehmen
      AUT Voestalpine Jahreszahlen
      DEU Raja Akram Finanzvorstand der Deutschen Bank, spricht auf der Goldman 
          Sachs European Financials Conference
      IRL Medtronic Q4-Zahlen
      INT Broadcom Inc., Q2-Zahlen
      USA Macy's Q1-Zahlen

Termine Konjunktur
      DEU Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 
      EUR Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 
      GBR Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 
      EUR Erzeugerpreise 4/26
      USA MBY Hypothekenanträge
      USA ADP Beschäftigungsänderung 5/26
      USA Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26
      USA Auftragseingang Industrie 4/26
      USA ISM-Dienstleistungsindex 5/26
      USA Auftragseingang langlebige Güter 4/26 
      USA EIA-Ölbericht 
      USA Fed Beige Book
      FRA OECD veröffentlicht Wirtschaftsausblick, Paris
      EUR EZB-Direktoriumsmitglied Cipollone spricht über den digitalen Euro

- Hinweis
      KOR Feiertag - Börse geschlossen

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(AWP)