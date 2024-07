Termine Unternehmen DEU Krones Kapitalmarkttag Termine Konjunktur JPN Jibun Bank PMI Dienste 6/24 CHN Caixin PMI Dienste 6/24 ESP HCOB PMI Dienste 6/24 ITA HCOB PMI Dienste 6/24 FRA HCOB PMI Dienste 6/24 DEU HCOB PMI Dienste 6/24 EUR HCOB PMI Dienste 6/24 GBR S&P Global PMI Dienste 6/24 EUR Erzeugerpreise 5/24 IRL Arbeitslosenquote 6/24 USA ADP Beschäftigung 6/24 USA Handelsbilanz 5/24 USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe USA S&P Global PMI Dienste 6/24 USA Auftragseingang Industrie 5/24 USA ISM Service Index 6/24 USA EIA-Ölbericht USA FOMC Sitzungsprotokoll 12.6.24 POL Zentralbank Zinsentscheid USA Nyse verkürzter Handel bis 19.00 h, Anleihenmarkt bis 20.00 h EUR Wöchentliche Sitzung der EU-Kommission DEU Offizieller Start des Lkw-Schnellladenetz an den Bundesautobahnen unter dem Motto «Power to the Road» DEU Sommerfest des Bundesverbands Erneuerbare Energie e.V. , Berlin DEU Internationale Fahrrad-Fachmesse Eurobike, Frankfurt CHN Chinas Staatschef Xi setzt Staatsbesuch in Kasachstan und Tadschikistan fort

