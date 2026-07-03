Termine Unternehmen
      DEU/ITA Zweite Frist des Unicredit-Kaufangebot für Commerzbank läuft 
          Mitternacht aus
      DEU Neuzulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts - Monat Juni

Termine Konjunktur
      FRA Industrieproduktion 5/26
      ESP Industrieproduktion 5/26
      ESP S&P Global PMI Dienste 6/26
      ITA S&P Global PMI Dienste 6/26
      FRA S&P Global PMI Dienste 6/26 
      DEU S&P Global PMI Dienste 6/26 
      ITA Einzelhandelsumsatz 5/26
      EUR S&P Global PMI Dienste 6/26 
      GBR S&P Global PMI Dienste 6/26 
      USA Kein Börsenhandel wegen des Unabhängigkeitstags am 4. Juli. Dieser 
          fällt 2026 auf einen Samstag. An den Märkten wird er deshalb auf den 
          Freitag vorgezogen
      DEU Bundeskanzler Friedrich Merz  empfängt die Staats- und 
          Regierungschefs der drei baltischen Länder Lettland, Estland und Litauen

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(AWP)