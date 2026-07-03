Termine Unternehmen DEU/ITA Zweite Frist des Unicredit-Kaufangebot für Commerzbank läuft Mitternacht aus DEU Neuzulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts - Monat Juni Termine Konjunktur FRA Industrieproduktion 5/26 ESP Industrieproduktion 5/26 ESP S&P Global PMI Dienste 6/26 ITA S&P Global PMI Dienste 6/26 FRA S&P Global PMI Dienste 6/26 DEU S&P Global PMI Dienste 6/26 ITA Einzelhandelsumsatz 5/26 EUR S&P Global PMI Dienste 6/26 GBR S&P Global PMI Dienste 6/26 USA Kein Börsenhandel wegen des Unabhängigkeitstags am 4. Juli. Dieser fällt 2026 auf einen Samstag. An den Märkten wird er deshalb auf den Freitag vorgezogen DEU Bundeskanzler Friedrich Merz empfängt die Staats- und Regierungschefs der drei baltischen Länder Lettland, Estland und Litauen

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